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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Тулуза
Газелек - Тулуза: обзор матча 03 октября 2015
Газелек
03.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 2
Завершен
Тулуза
25'
К. Майи
44'
Г. Пужоль
21'
М. Брейтуэйт
89'
И. Силла (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Тулуза
90'
+2
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Э. Дидо
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
И. Силла
78'
Замена
А. Бли
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
Замена
Л. Поджи
️️️️
Х. Бутаиб
78'
70'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
А. Пешич
Желтая карточка
Д. Дюкортью
67'
Замена
Д. Джокович
️️️️
К. Мангане
59'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пужоль
Пас отдал
К. Майи
44'
Желтая карточка
Г. Пужоль
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Майи
Пас отдал
И. Силла
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
А. Пешич
Замена
К. Майи
️️️️
И. Диа
18'
Желтая карточка
Р. Филиппи
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Газелек
30
Жюль Года
ВР
20
Луис Поджи
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Тулуза
40
Нуман Бостан
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
12
Юссеф Бен-Али
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-1-3
1
Маури
4
Филиппи
12
Мангане
5
Бреше
6
Дюкортью
4
Силла
10
Ларби
22
Диа
28
Пужоль
29
Бутаиб
4-3-3
16
Ахамада
29
Мубандже
32
Тиссеран
20
Яго
27
Кана-Бийик
17
Регаттен
3
Думбия
17
Дидо
8
Пешич
22
Брейтуэйт
26
Акпа-Акпро
29
Бутаиб
20
Поджи
20
Поджи
29
Бутаиб
12
Мангане
88
Джокович
88
Джокович
12
Мангане
22
Диа
7
Майи
7
Майи
22
Диа
26
Акпа-Акпро
29
Бли
29
Бли
26
Акпа-Акпро
17
Дидо
14
Бодигер
14
Бодигер
17
Дидо
8
Пешич
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
8
Пешич
Остались в запасе
Газелек
Тулуза
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
19
Жак Зуа
ЦФ
40
Нуман Бостан
ВР
12
Юссеф Бен-Али
ЦФ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
40
Нуман Бостан
ВР
12
Юссеф Бен-Али
ЦФ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Газелек - Тулуза
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Анже Казанова
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