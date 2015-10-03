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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Эйбар
Лас-Пальмас - Эйбар: обзор матча 03 октября 2015
Лас-Пальмас
03.10.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Эйбар
7'
Сауль
62'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Эйбар
86'
Замена
Кеко
️️️️
Т. Инуи
Замена
В. Жозе
️️️️
Р. Меса
70'
69'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Р. Меса
68'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Х. Кулио
67'
63'
Замена
С. Энрих
️️️️
Борха
62'
ГОЛ! 0:2!
Борха
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Кастельяно
58'
51'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
Желтая карточка
М. Вакасо
46'
36'
Желтая карточка
А. Гонсалес
7'
ГОЛ! 0:1!
Сауль
Пас отдал
Д. Юнка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Сауль
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Варас
5
Гарсия
16
Айтами
23
Кастельяно
6
Бигас
2
Симон
22
Вакасо
19
Кулио
16
Меса
10
Виера
21
Араухо
4-4-1-1
13
Риесго
2
Капа
2
Пантич
15
дос Сантос
17
Юнка
8
Гонсалес
8
Эскаланте
11
Сауль
14
Дани Гарсия
14
Инуи
17
Борха
19
Кулио
21
Валерон
21
Валерон
19
Кулио
23
Кастельяно
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
23
Кастельяно
16
Меса
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
16
Меса
14
Инуи
20
Кеко
20
Кеко
14
Инуи
8
Гонсалес
23
Исрафилов
23
Исрафилов
8
Гонсалес
17
Борха
9
Энрих
9
Энрих
17
Борха
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Эйбар
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Лас-Пальмас - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
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Лас-Пальмас
Эйбар
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12 июня
5
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1 июня
3
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2025.08.22 09:09
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2025.07.26 10:35
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2025.06.26 16:16
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12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
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2025.06.26 16:16
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