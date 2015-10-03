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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Генгам
Труа - Генгам: обзор матча 03 октября 2015
Труа
03.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
81'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Генгам
89'
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Я. Салибу
Замена
Д. Кабо
️️️️
Ф. Камю
89'
86'
Замена
М. Диалло
️️️️
С. Прива
Вторая желтая
Т. Аяссе
85'
81'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Ж. Бегу
77'
Замена
Ж. Бегу
️️️️
М. Коко
73'
Желтая карточка
Ф. Эри
62'
Желтая карточка
М. Коко
Желтая карточка
Т. Аяссе
56'
Замена
Б. Переа
️️️️
Й. Кур
56'
Замена
А. Нгонгка
️️️️
М. Санер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Жульен Бегу
ЦФ
2-5-1-1
1
Петрич
22
Весковац
20
Санер
8
Кур
10
Ниве
29
Отон
23
Камю
24
Карабуе
4
Аяссе
10
Жан
4-1-1-1-3
1
Лоссль
2
Якобсен
5
Ангуа
15
Сорбон
27
Эри
5
Матис
13
Санкаре
97
Коко
93
Салибу
11
Прива
7
Бриан
23
Камю
19
Кабо
19
Кабо
23
Камю
20
Санер
16
Нгонгка
16
Нгонгка
20
Санер
8
Кур
34
Переа
34
Переа
8
Кур
97
Коко
13
Бегу
13
Бегу
97
Коко
11
Прива
5
Диалло
5
Диалло
11
Прива
93
Салибу
26
Жиресс
26
Жиресс
93
Салибу
Остались в запасе
Труа
Генгам
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Труа - Генгам
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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