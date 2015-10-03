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Хоффенхайм - Штутгарт
Хоффенхайм - Штутгарт: обзор матча 03 октября 2015
Хоффенхайм
03.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
33'
К. Фолланд (П)
77'
К. Фолланд
64'
Я. Климент
90'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Штутгарт
Желтая карточка
П. Швеглер
90'
+3
90'
ГОЛ! 2:2!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Ферати
Замена
Ф. Шер
️️️️
Э. Варгас
89'
Желтая карточка
К. Фолланд
78'
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
77'
73'
Желтая карточка
Д. Швааб
Замена
Т. Штробль
️️️️
Ю. Полански
70'
Замена
К. Кураньи
️️️️
С. Руди
69'
64'
ГОЛ! 1:1!
Я. Климент
Пас отдал
Д. Дидави
63'
Замена
А. Ферати
️️️️
Т. Шунич
63'
Замена
Я. Климент
️️️️
Л. Рупп
63'
Замена
Д. Швааб
️️️️
А. Максим
Желтая карточка
С. Руди
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Фолланд
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
7
Шмид
25
Зюле
4
Бичакчич
3
Кадержабек
22
Тольян
27
Швеглер
13
Руди
8
Полански
11
Варгас
31
Фолланд
4-3-1-2
22
Тытонь
2
Инсуа
32
Баумгартль
44
Шунич
17
Кляйн
44
Максим
10
Рупп
20
Ди
10
Дидави
11
Вернер
22
Харник
11
Варгас
5
Шер
5
Шер
11
Варгас
8
Полански
5
Штробль
5
Штробль
8
Полански
13
Руди
22
Кураньи
22
Кураньи
13
Руди
44
Максим
5
Швааб
5
Швааб
44
Максим
44
Шунич
10
Ферати
10
Ферати
44
Шунич
10
Рупп
9
Климент
9
Климент
10
Рупп
Остались в запасе
Хоффенхайм
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Хоффенхайм - Штутгарт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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