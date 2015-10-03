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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
Мордовия (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 03 октября 2015
Мордовия (мол)
03.10.2015, суббота, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
0 : 3
Завершен
Спартак М (мол)
12'
И. Синодзука
50'
И. Синодзука
75'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
Замена
А. Ящук
️️️️
В. Нургалеев
89'
87'
Замена
М. Лялюшкин
️️️️
Д. Полубояринов
83'
Замена
В. Аверкиев
️️️️
И. Сухорученко
82'
Замена
А. Мамин
️️️️
А. Лихачев
Замена
С. Тишенков
️️️️
П. Кульнин
79'
76'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
А. Шигорев
75'
ГОЛ! 0:3!
В. Бабаев
Замена
Н. Аксенов
️️️️
С. Ширшиков
71'
68'
Замена
М. Ермаков
️️️️
А. Федчук
Замена
А. Курчавый
️️️️
А. Аскеров
65'
58'
Замена
В. Бабаев
️️️️
И. Синодзука
Замена
А. Гришин
️️️️
Э. Мансуров
56'
Замена
В. Змеёв
️️️️
А. Маланьин
54'
Желтая карточка
А. Чубукин
52'
50'
ГОЛ! 0:2!
И. Синодзука
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
З. Бакаев
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
46'
Желтая карточка
В. Нургалеев
36'
30'
Желтая карточка
И. Синодзука
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Синодзука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
64
Павел Кульнин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Мордовия (мол)
41
Александр Попов
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
43
Никита Аксенов
ЦЗ
67
Артем Ящук
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
59
Сергей Тишенков
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Александр Козлов
ПП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
3-2-3-2
1
Шебанов
53
Мансуров
44
Чубукин
67
Ширшиков
32
Ломич
49
Учелькин
71
Аскеров
65
Нургалеев
64
Кульнин
8
Сысуев
48
Маланьин
4-4-1-1
1
Сухорученко
44
Лисинков
96
Лихачев
88
Сокол
94
Шигорев
2
Шанбиев
20
Полубояринов
83
Пантелеев
70
Синодзука
7
Бакаев
10
Федчук
65
Нургалеев
67
Ящук
67
Ящук
65
Нургалеев
64
Кульнин
59
Тишенков
59
Тишенков
64
Кульнин
67
Ширшиков
43
Аксенов
43
Аксенов
67
Ширшиков
71
Аскеров
69
Курчавый
69
Курчавый
71
Аскеров
48
Маланьин
43
Змеёв
43
Змеёв
48
Маланьин
53
Мансуров
50
Гришин
50
Гришин
53
Мансуров
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
70
Синодзука
11
Бабаев
11
Бабаев
70
Синодзука
20
Полубояринов
71
Лялюшкин
71
Лялюшкин
20
Полубояринов
94
Шигорев
3
Красильниченко
3
Красильниченко
94
Шигорев
10
Федчук
59
Ермаков
59
Ермаков
10
Федчук
1
Сухорученко
57
Аверкиев
57
Аверкиев
1
Сухорученко
96
Лихачев
46
Мамин
46
Мамин
96
Лихачев
7
Бакаев
7
Козлов
7
Козлов
7
Бакаев
Остались в запасе
Мордовия (мол)
Спартак М (мол)
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Главный тренер
Владимир Рокунов
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Илья Кузин
ЦЗ
41
Александр Попов
ВР
Остались в запасе
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Мордовия (мол) - Спартак М (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
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Мордовия (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира
2016.05.20 15:15
7
Молодежное первенство. «Анжи» сыграл вничью с «Мордовией»
2016.05.14 18:32
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. «Ростов» одолел «Мордовию»
2016.04.30 15:50
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Мордовию»
2016.04.22 15:54
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
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