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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сток Сити
Астон Вилла - Сток Сити: обзор матча 03 октября 2015
Астон Вилла
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
55'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сток Сити
86'
Замена
Хоселу
️️️️
М. Диуф
Замена
К. Хиль
️️️️
Э. Вествуд
75'
69'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Ж. Айю
️️️️
С. Синклейр
59'
58'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Б. Кркич
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Г. Джонсон
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Д. Лескотт
46'
Желтая карточка
Э. Вествуд
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-4-2-1
1
Гьюзан
21
Хаттон
15
Креспо
15
Лескотт
23
Амави
8
Вествуд
5
Гуйе
4
Ричардс
7
Синклейр
17
Верету
39
Жестеде
4-2-4
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
5
Кэмерон
33
Питерс
16
Адам
12
Уилэн
19
Уолтерс
92
Диуф
7
Арнаутович
9
Кркич
8
Вествуд
10
Хиль
10
Хиль
8
Вествуд
15
Лескотт
10
Грилиш
10
Грилиш
15
Лескотт
7
Синклейр
10
Айю
10
Айю
7
Синклейр
7
Арнаутович
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
7
Арнаутович
9
Кркич
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Кркич
92
Диуф
13
Хоселу
13
Хоселу
92
Диуф
Остались в запасе
Астон Вилла
Сток Сити
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Астон Вилла - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Вилла Парк
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