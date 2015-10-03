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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бастия
Анжер - Бастия: обзор матча 03 октября 2015
Анжер
03.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Бастия
41'
Б. Кеткеофомфоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Бастия
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Камара
90'
87'
Желтая карточка
С. Диалло
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
85'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Т. Мангани
84'
Желтая карточка
Р. Томас
71'
70'
Замена
С. Диалло
️️️️
Г. Данич
64'
Замена
Ф. Распентино
️️️️
Брандао
43'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
Пенальти не реализован!
А. Камара
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кеткеофомфоне
41'
36'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Я. Каюзак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
11
Брандао
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
3-2-3-2
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
29
Сайсс
21
Эндрю
15
Мансе
9
Камара
6
Мангани
17
Ндойе
17
Кеткеофомфоне
27
Доре
3-1-4-1
14
Мостефа-Сбаа
14
Пейберне
5
Скиллачи
28
Маранж
18
Каюзак
29
Сиони
11
Айите
42
Фофана
28
Данич
11
Брандао
6
Мангани
7
Орьяк
7
Орьяк
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
10
Сиссоко
10
Сиссоко
17
Кеткеофомфоне
9
Камара
15
Капелле
15
Капелле
9
Камара
18
Каюзак
2
Кулибали
2
Кулибали
18
Каюзак
11
Брандао
9
Распентино
9
Распентино
11
Брандао
28
Данич
2
Диалло
2
Диалло
28
Данич
Остались в запасе
Анжер
Бастия
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
Остались в запасе
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Бастия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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