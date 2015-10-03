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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
Куинз Парк Рейнджерс - Болтон: обзор матча 03 октября 2015
Куинз Парк Рейнджерс
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
4 : 3
Завершен
Болтон
13'
Д. Эммануэль-Томас
44'
Л. Фер
62'
Т. Чери
90+4'
Д. Эммануэль-Томас
8'
Г. Мадин
11'
Л. Фини
85'
В. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
ГОЛ! 4:3!
Д. Эммануэль-Томас
Пас отдал
Г. Анджелла
90'
+4
85'
ГОЛ! 3:3!
В. Силва
Пас отдал
Д. Дерви
80'
Замена
В. Силва
️️️️
М. Клейтон
Замена
Сандро
️️️️
Л. Фер
76'
Желтая карточка
К. Хенри
75'
64'
Замена
Д. Спиринг
️️️️
Д. Прэтли
ГОЛ! 3:2!
Т. Чери
Пас отдал
П. Кончески
62'
Желтая карточка
Д. Тошер
56'
46'
Замена
Д. Уитер
️️️️
Ф. Писано
Желтая карточка
Т. Чери
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Л. Фер
44'
ГОЛ! 1:2!
Д. Эммануэль-Томас
Пас отдал
Т. Чери
13'
11'
ГОЛ! 0:2!
Л. Фини
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мадин
Пас отдал
Л. Фини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
4-1-4-1
31
Грин
15
Кончески
33
Анджелла
24
Холл
5
Онуоха
8
Фер
9
Чери
20
Хенри
28
Тошер
25
Филлипс
13
Эммануэль-Томас
4-4-2
13
Амос
24
Писано
25
Дерви
2
Жуано
21
Мокси
15
Прэтли
24
Фини
16
Дэйвис
31
Даннс
14
Мадин
10
Клейтон
8
Фер
30
Сандро
30
Сандро
8
Фер
24
Писано
31
Уитер
31
Уитер
24
Писано
15
Прэтли
8
Спиринг
8
Спиринг
15
Прэтли
10
Клейтон
11
Силва
11
Силва
10
Клейтон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Болтон
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Болтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дрисдейл
(Линкольншир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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