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Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Кристал Пэлас - Вест Бромвич: обзор матча 03 октября 2015
Кристал Пэлас
03.10.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
68'
Я. Боласи
89'
Й. Кабай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Замена
Д. Ледли
️️️️
В. Заа
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Кабай
89'
87'
Желтая карточка
К. Якоб
Желтая карточка
В. Заа
87'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
79'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Гэйл
75'
70'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:0!
Я. Боласи
Пас отдал
Й. Кабай
68'
61'
Желтая карточка
Д. Честер
46'
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Бераино
Желтая карточка
П. Суаре
25'
24'
Замена
Д. Честер
️️️️
Д. Эванс
16'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
38
Джейк Грэй
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
4
Хангеланд
27
Суаре
24
Данн
16
Келли
11
Боласи
29
Кабай
40
Панчеон
11
МакАртур
10
Заа
34
Гэйл
3-5-2
13
Майхилл
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
16
МакКлин
7
Моррисон
22
Якоб
11
Брант
24
Флетчер
38
Бераино
23
Рондон
10
Заа
16
Ледли
16
Ледли
10
Заа
34
Гэйл
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
34
Гэйл
7
Моррисон
20
МакМанаман
20
МакМанаман
7
Моррисон
35
Эванс
17
Честер
17
Честер
35
Эванс
38
Бераино
8
Гарднер
8
Гарднер
38
Бераино
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Бромвич
38
Джейк Грэй
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
38
Джейк Грэй
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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