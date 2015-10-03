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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Айнтрахт
Ингольштадт - Айнтрахт: обзор матча 03 октября 2015
Ингольштадт
03.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
78'
П. Гросс
84'
Ш. Лекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Айнтрахт
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лекс
Пас отдал
Т. Левелс
84'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Кристиансен
80'
78'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Кастаньос
ГОЛ! 1:0!
П. Гросс
Пас отдал
Т. Левелс
78'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Хартманн
71'
Желтая карточка
М. Зуттнер
65'
57'
Замена
Й. Флум
️️️️
М. Хасебе
54'
Желтая карточка
Б. Очипка
Замена
Р. Брежери
️️️️
Рожер
46'
31'
Желтая карточка
М. Хасебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-3-2-1
28
Озкан
34
Матип
21
Хюбнер
29
Зуттнер
28
Левелс
13
Кристиансен
13
Гросс
8
Рожер
9
Хартманн
7
Леки
16
Хинтерсер
3-2-3-1
1
Градецки
7
Райнарц
23
Русс
3
Самбрано
22
Игньевски
5
Очипка
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
9
Кастаньос
8
Рожер
18
Брежери
18
Брежери
8
Рожер
13
Кристиансен
27
Моралес
27
Моралес
13
Кристиансен
9
Хартманн
14
Лекс
14
Лекс
9
Хартманн
20
Хасебе
23
Флум
23
Флум
20
Хасебе
9
Кастаньос
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Кастаньос
Остались в запасе
Ингольштадт
Айнтрахт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Ингольштадт - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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