Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Локомотив (мол) - Амкар (мол): обзор матча 03 октября 2015
Локомотив (мол)
03.10.2015, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
7 : 0
Завершен
Амкар (мол)
2'
А. Галаджан
20'
А. Галаджан
26'
Д. Анисимов
32'
А. Миранчук
38'
А. Миранчук (П)
72'
А. Миранчук
80'
М. Лысов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 7:0!
М. Лысов
80'
ГОЛ! 6:0!
А. Миранчук
72'
Замена
М. Лысов
️️️️
И. Самохвалов
66'
Замена
М. Лысов
️️️️
А. Смирнов
66'
64'
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Курзенев
Замена
М. Ивашов
️️️️
А. Коченков
64'
60'
Замена
И. Парамонов
️️️️
П. Комолов
46'
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
И. Беликов
46'
Замена
Т. Краев
️️️️
Е. Парамонов
Замена
Д. Рахмонов
️️️️
А. Соловьёв
46'
Замена
И. Рубцов
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
И. Галанин
️️️️
Д. Анисимов
46'
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
А. Галаджан
46'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Миранчук
38'
35'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
А. Анфёров
35'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Н. Ромащенко
ГОЛ! 4:0!
А. Миранчук
32'
Пенальти не реализован!
Д. Баринов
26'
ГОЛ! 3:0!
Д. Анисимов
26'
24'
Красная карточка
Р. Гусейнов
ГОЛ! 2:0!
А. Галаджан
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Галаджан
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Антон Коченков
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
26
Иван Беликов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
88
Иван Галанин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
3-3-3-1
1
Коченков
54
Соловьёв
65
Самохвалов
56
Довбня
96
Смирнов
6
Баринов
5
Никитин
77
Мостовой
21
Миранчук
96
Анисимов
57
Галаджан
3-4-1-2
71
Красильников
45
Придюк
29
Гусейнов
51
Ромащенко
11
Парамонов
17
Мурашов
20
Комолов
26
Беликов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
1
Коченков
91
Ивашов
91
Ивашов
1
Коченков
54
Соловьёв
73
Рахмонов
73
Рахмонов
54
Соловьёв
96
Анисимов
88
Галанин
88
Галанин
96
Анисимов
57
Галаджан
21
Махатадзе
21
Махатадзе
57
Галаджан
6
Баринов
13
Рубцов
13
Рубцов
6
Баринов
96
Смирнов
84
Лысов
84
Лысов
96
Смирнов
91
Курзенев
24
Орлов
24
Орлов
91
Курзенев
51
Ромащенко
24
Мосунов
24
Мосунов
51
Ромащенко
20
Комолов
49
Парамонов
49
Парамонов
20
Комолов
26
Беликов
79
Борчашвили
79
Борчашвили
26
Беликов
60
Анфёров
73
Смецкой
73
Смецкой
60
Анфёров
11
Парамонов
68
Краев
68
Краев
11
Парамонов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
59
Глеб Бурков
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
Остались в запасе
59
Глеб Бурков
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Локомотив (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Юданов
(Москва)
Стадион:
Локомотив-Перово
Новости команд
Все
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
15 ноября
14
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Стало известно, кого «Локомотив» назначит врио главного тренера – это не Хохлов
15 ноября
14
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
13 ноября
11
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
10 ноября
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+