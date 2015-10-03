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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Депортиво
Гранада - Депортиво: обзор матча 03 октября 2015
Гранада
03.10.2015, суббота, 19:15
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
65'
Пити
25'
Ф. Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Депортиво
Желтая карточка
И. Саксесс
90'
+2
90'
Желтая карточка
О. Риера
87'
Желтая карточка
А. Аррибас
Замена
Н. Лопес
️️️️
Р. Ибаньес
77'
68'
Замена
О. Риера
️️️️
Л. Альберто
ГОЛ! 1:1!
Пити
Пас отдал
Р. Ибаньес
65'
62'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
58'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Д. Родригес
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ф. Рико
46'
Замена
Пити
️️️️
Р. Рочина
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Файр
Пас отдал
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
18
Луис Альберто
АП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Гранада
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Пити
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Кани
ПП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Андрес
3
Бираги
18
Ломбан
21
Дория
13
Лопеш
20
Ибаньес
21
Крхин
10
Хави Маркес
4
Рико
16
Рочина
19
Эль-Араби
4-3-1-2
1
Люкс
15
Лауре
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
5
Боргес
76
Файр
5
Москера
18
Альберто
7
Лукас
33
Родригес
16
Рочина
10
Пити
10
Пити
16
Рочина
20
Ибаньес
11
Лопес
11
Лопес
20
Ибаньес
4
Рико
90
Саксесс
90
Саксесс
4
Рико
33
Родригес
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
33
Родригес
18
Альберто
21
Риера
21
Риера
18
Альберто
Остались в запасе
Гранада
Депортиво
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
10
Федерико Картабия
ПВ
25
Ману
ВР
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
25
Ману
ВР
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Кани
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Гранада - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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