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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Реймс
Лион - Реймс: обзор матча 03 октября 2015
Лион
03.10.2015, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
44'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Реймс
Желтая карточка
Р. Геззаль
88'
85'
Желтая карточка
П. Оньянге
84'
Желтая карточка
Ф. Синьорино
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Вальбуэна
80'
79'
Замена
Джордан
️️️️
Э. Дево
73'
Замена
Д. Ригонато
️️️️
Н. де Превилль
Замена
С. Мальбранк
️️️️
С. Дардер
66'
Желтая карточка
А. Ляказетт
56'
53'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
44'
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Бишевац
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
18
Фредерик Бюло
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
37
Диего Ригонато
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
14
Умтити
4
Бишевац
21
Морель
13
Жалле
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Дардер
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
12
Бове
3-1-3-1-2
30
Пласид
14
Траоре
2
Фофана
22
Такальфред
6
Дево
18
Бюло
23
Канкава
8
Оньянге
13
Синьорино
89
Н'Гог
12
де Превилль
4
Бишевац
4
Ферри
4
Ферри
4
Бишевац
28
Вальбуэна
18
Геззаль
18
Геззаль
28
Вальбуэна
10
Дардер
10
Мальбранк
10
Мальбранк
10
Дардер
12
де Превилль
37
Ригонато
37
Ригонато
12
де Превилль
89
Н'Гог
99
Кюи
99
Кюи
89
Н'Гог
6
Дево
9
Джордан
9
Джордан
6
Дево
Остались в запасе
Лион
Реймс
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
16
Николя Леметр
ВР
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Остались в запасе
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
16
Николя Леметр
ВР
Главный тренер
Юбер Фурнье
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Лион - Реймс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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