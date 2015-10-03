Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Брентфорд
Дерби Каунти - Брентфорд: обзор матча 03 октября 2015
Дерби Каунти
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
20'
К. Мартин
44'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Брентфорд
Желтая карточка
Т. Инс
88'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Б. Джонсон
80'
Замена
Д. Хансон
️️️️
Д. Торне
73'
70'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Т. Дьягурага
63'
Желтая карточка
Н. Йеннарис
63'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Л. Вибе
58'
Желтая карточка
Р. Вудс
55'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Д. Шекелл
55'
46'
Замена
С. Каньос
️️️️
А. Гогиа
ГОЛ! 2:0!
Т. Инс
Пас отдал
Д. Хендрик
44'
Желтая карточка
Д. Расселл
43'
Желтая карточка
Д. Торне
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
С. Кристи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Ли Карсли
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
5
Шекелл
3
Форсит
29
Кристи
36
Кио
29
Хендрик
4
Джонсон
10
Инс
77
Расселл
34
Торне
18
Мартин
3-5-2
27
Баттон
6
Тарковски
6
Дин
21
Бидуэлл
7
Джуричин
18
Вудс
8
Дьягурага
23
Йеннарис
31
Джадж
3
Гогиа
26
Вибе
5
Шекелл
5
Шоттон
5
Шоттон
5
Шекелл
34
Торне
6
Хансон
6
Хансон
34
Торне
4
Джонсон
18
Вайманн
18
Вайманн
4
Джонсон
8
Дьягурага
8
Свифт
8
Свифт
8
Дьягурага
3
Гогиа
7
Каньос
7
Каньос
3
Гогиа
26
Вибе
33
Хофманн
33
Хофманн
26
Вибе
Остались в запасе
Дерби Каунти
Брентфорд
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Ли Карсли
Статистика матча Дерби Каунти - Брентфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Брентфорд
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+