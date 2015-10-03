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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 03 октября 2015
Севилья
03.10.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
51'
М. Крон-Дели
57'
В. Иборра
73'
Неймар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Б. Тремулинас
87'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
75'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Неймар
Желтая карточка
Б. Тремулинас
72'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
71'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
В. Иборра
69'
60'
Замена
С. Рамирес
️️️️
М. Эль-Хаддади
59'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ж. Матье
58'
Желтая карточка
Ж. Альба
ГОЛ! 2:0!
В. Иборра
Пас отдал
М. Крон-Дели
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Крон-Дели
Пас отдал
К. Гамейро
51'
48'
Желтая карточка
Ж. Матье
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
32'
27'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
М. Андреолли
21'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
27
Хуан Камара
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-1-2-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
3
Андреолли
23
Коке
7
Крон-Дели
20
Крыховяк
10
Иборра
7
Витоло
15
Н'Зонзи
9
Гамейро
3-1-3-2-1
1
Браво
3
Пике
22
Матье
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
14
Маскерано
11
Ракитич
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
9
Суарес
14
Тремулинас
25
Мариано
25
Мариано
14
Тремулинас
10
Иборра
19
Рейес
19
Рейес
10
Иборра
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
22
Матье
10
Алвес
10
Алвес
22
Матье
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Давид Сорья
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
27
Хуан Камара
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
27
Хуан Камара
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Севилья - Барселона
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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