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Боруссия М - Вольфсбург
Боруссия М - Вольфсбург: обзор матча 03 октября 2015
Боруссия М
03.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
75'
Х. Нордтвейт
79'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вольфсбург
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
89'
81'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Арнольд
ГОЛ! 2:0!
И. Траоре
Пас отдал
Л. Штиндль
79'
77'
Желтая карточка
М. Крузе
ГОЛ! 1:0!
Х. Нордтвейт
Пас отдал
Раффаэл
75'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Дауд
69'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Ф. Джонсон
69'
68'
Желтая карточка
Р. Родригес
68'
Замена
Б. Дост
️️️️
М. Шефер
Желтая карточка
Г. Джака
44'
Желтая карточка
Ф. Джонсон
44'
41'
Желтая карточка
М. Шефер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Данте
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Зиппель
17
Вендт
18
Домингес
15
Кристенсен
4
Корб
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
3-3-2-1-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
5
Клозе
2
Юнг
23
Гилявоги
4
Шефер
20
Шюррле
27
Арнольд
20
Калиджиури
10
Крузе
81
Дауд
7
Херрманн
7
Херрманн
81
Дауд
19
Джонсон
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
19
Джонсон
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
27
Арнольд
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Арнольд
4
Шефер
12
Дост
12
Дост
4
Шефер
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Данте
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Данте
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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