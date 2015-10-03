Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Вест Хэм
Сандерленд - Вест Хэм: обзор матча 03 октября 2015
Сандерленд
03.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
10'
С. Флетчер
22'
Д. Ленс
45+1'
К. Дженкинсон
60'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Хэм
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Я. М'Вила
90'
+5
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Флетчер
85'
Замена
С. Ларссон
️️️️
О. Тойвонен
84'
79'
Замена
М. Сарате
️️️️
М. Нобл
Желтая карточка
С. Коатес
74'
72'
Желтая карточка
К. Дженкинсон
66'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
У. Рид
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Пайет
58'
Замена
Н. Елавич
️️️️
В. Мозес
Вторая желтая
Д. Ленс
57'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Дженкинсон
Пас отдал
В. Мозес
Желтая карточка
Л. Каттермол
43'
36'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
Желтая карточка
Д. Ленс
32'
24'
Желтая карточка
У. Рид
ГОЛ! 2:0!
Д. Ленс
Пас отдал
Я. М'Вила
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Я. М'Вила
10'
2'
Желтая карточка
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-3-2
25
Пантилимон
2
Йедлин
2
Джонс
16
О'Ши
4
Коатес
6
М'Вила
6
Каттермол
17
Ленс
11
Тойвонен
16
Борини
26
Флетчер
4-1-2-2-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
5
Томкинс
23
Рид
3
Крессуэлл
8
Куяте
11
Мозес
16
Нобл
10
Пайет
22
Ланзини
25
Сахо
6
М'Вила
16
Гомес
16
Гомес
6
М'Вила
26
Флетчер
6
Родуэлл
6
Родуэлл
26
Флетчер
11
Тойвонен
7
Ларссон
7
Ларссон
11
Тойвонен
23
Рид
39
Коллинс
39
Коллинс
23
Рид
11
Мозес
18
Елавич
18
Елавич
11
Мозес
16
Нобл
9
Сарате
9
Сарате
16
Нобл
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Хэм
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Сандерленд - Вест Хэм
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Сандерленд
Вест Хэм
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+