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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Волга
Сызрань-2003 - Волга: обзор матча 03 октября 2015
Сызрань-2003
03.10.2015, суббота, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
3 : 0
Завершен
Волга
5'
С. Цыганов
37'
Р. Терехин
90'
С. Цыганов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сызрань-2003 - Волга
ГОЛ! 3:0!
С. Цыганов
90'
Замена
Е. Яцкий
️️️️
А. Ивашин
87'
85'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
С. Борисов
81'
Желтая карточка
Д. Отставнов
Желтая карточка
А. Морейес
80'
75'
Замена
В. Аралин
️️️️
Д. Рахманов
Замена
С. Еремеев
️️️️
М. Жестков
74'
71'
Замена
В. Захаров
️️️️
Д. Баулин
65'
Замена
И. Кузнецов
️️️️
Д. Наговицин
Замена
П. Евсеев
️️️️
Р. Терехин
60'
Замена
А. Ивашин
️️️️
Р. Алмаев
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Терехин
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Цыганов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сызрань-2003
1
Олег Баклов
ВР
63
Игорь Рыжков
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
2
Сергей Никулов
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
24
Роман Терехин
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
10
Рустем Алмаев
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
11
Алексей Сторожук
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
17
Сергей Борисов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Сызрань-2003
31
Сергей Барсуков
ВР
21
Сергей Еремеев
ЦЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
14
Александр Ивашин
ЦП
77
Евгений Яцкий
ЦП
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
Волга
56
Константин Баранов
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
12
Виталий Аралин
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Иван Кузнецов
ЦФ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
4-1-4-1
1
Баклов
63
Рыжков
2
Горелов
2
Никулов
24
Морейес
7
Пьянченко
24
Терехин
17
Симонов
10
Алмаев
71
Жестков
9
Цыганов
4-3-1-2
35
Красильников
28
Мухаметдинов
23
Баулин
92
Хайруллов
5
Вагапов
11
Сторожук
7
Бырлов
17
Борисов
8
Рахманов
26
Отставнов
93
Наговицин
10
Алмаев
14
Ивашин
14
Ивашин
10
Алмаев
71
Жестков
21
Еремеев
21
Еремеев
71
Жестков
Ивашин
77
Яцкий
77
Яцкий
Ивашин
24
Терехин
5
Евсеев
5
Евсеев
24
Терехин
93
Наговицин
17
Кузнецов
17
Кузнецов
93
Наговицин
23
Баулин
20
Захаров
20
Захаров
23
Баулин
8
Рахманов
12
Аралин
12
Аралин
8
Рахманов
17
Борисов
31
Бугаенко
31
Бугаенко
17
Борисов
Остались в запасе
Сызрань-2003
Волга
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
31
Сергей Барсуков
ВР
22
Дмитрий Рахманов
АП
73
Александр Маврин
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Остались в запасе
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
30
Сергей Дзодзиев
ЦФ
31
Сергей Барсуков
ВР
Остались в запасе
22
Дмитрий Рахманов
АП
73
Александр Маврин
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Статистика матча Сызрань-2003 - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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