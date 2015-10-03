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Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Кубань (ЛФЛ) - Анжи: обзор матча 03 октября 2015
Кубань (ЛФЛ)
03.10.2015, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
22'
Л. Мельгарехо
58'
Я. Боли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Анжи
88'
Замена
Д. Лазич
️️️️
Я. Боли
84'
Замена
Г. Тигиев
️️️️
К. Агаларов
Замена
А. Тлисов
️️️️
В. Кулик
84'
Желтая карточка
И. Бальде
82'
Замена
И. Бальде
️️️️
Л. Мельгарехо
79'
75'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Л. Аруна
67'
Желтая карточка
Я. Боли
58'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боли
Пас отдал
К. Агаларов
51'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
37'
Желтая карточка
Л. Аруна
34'
Желтая карточка
К. Мкртчян
ГОЛ! 1:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
А. Хубулов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
7
Камиль Агаларов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-3-3-1
31
Беленов
11
Манолев
2
Шандао
5
Армаш
8
Бугаев
19
Рабиу
20
Игнатьев
88
Хубулов
55
Кулик
11
Ткачев
10
Мельгарехо
3-2-2-1-2
30
Песьяков
7
Агаларов
2
Жиров
13
Тагирбеков
38
Ещенко
3
Гаджибеков
19
Мкртчян
25
Аруна
10
Хадарцев
9
Алмейда
10
Боли
55
Кулик
8
Тлисов
8
Тлисов
55
Кулик
10
Мельгарехо
6
Бальде
6
Бальде
10
Мельгарехо
7
Агаларов
17
Тигиев
17
Тигиев
7
Агаларов
10
Боли
4
Лазич
4
Лазич
10
Боли
25
Аруна
6
Эбесилио
6
Эбесилио
25
Аруна
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Анжи
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Амаду Мутари
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Анжи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Чельцов Дмитрий (Москва)
Миневич Владимир (Смоленск)
Делегат:
Ключников Юрий (Москва)
Инспектор:
Будогосский Андрей (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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