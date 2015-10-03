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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Нефтехимик
Лада-Тольятти - Нефтехимик: обзор матча 03 октября 2015
Лада-Тольятти
03.10.2015, суббота, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
0 : 3
Завершен
Нефтехимик
26'
Р. Шония
45'
И. Лаврентьев
68'
А. Субботин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лада-Тольятти - Нефтехимик
78'
Замена
С. Голяткин
️️️️
В. Ярославцев
Замена
И. Иванченко
️️️️
А. Аксьоненко
78'
Замена
П. Хартияди
️️️️
В. Павлов
74'
71'
Замена
А. Васянович
️️️️
Н. Сурков
68'
ГОЛ! 0:3!
А. Субботин
67'
Замена
А. Малеев
️️️️
Е. Духнов
65'
Замена
А. Субботин
️️️️
Р. Шония
Замена
В. Кратнов
️️️️
С. Вахтеев
64'
58'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Секретов
Замена
А. Ежов
️️️️
П. Султанов
46'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
А. Герюгов
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
И. Лаврентьев
Желтая карточка
С. Вахтеев
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шония
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
37
Александр Монов
ЦЗ
22
Артем Смирнов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
17
Артем Аксьоненко
ЦП
13
Валерий Павлов
ЦП
17
Павел Султанов
ЦП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
23
Леонид Решетников
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
21
Руслан Шония
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
58
Артем Ежов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Артем Кузьмичев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
3
Сергей Голяткин
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
3-3-3-1
31
Федоров
22
Смирнов
88
Обивалин
19
Чуравцев
37
Монов
7
Герюгов
21
Бочаров
17
Аксьоненко
13
Павлов
17
Султанов
14
Вахтеев
4-3-1-2
1
Самохвалов
2
Морозов
3
Сурков
15
Ярославцев
13
Почивалин
28
Духнов
23
Решетников
10
Секретов
5
Салимов
21
Шония
5
Лаврентьев
14
Вахтеев
23
Кратнов
23
Кратнов
14
Вахтеев
17
Султанов
58
Ежов
58
Ежов
17
Султанов
7
Герюгов
23
Махмутов
23
Махмутов
7
Герюгов
13
Павлов
24
Хартияди
24
Хартияди
13
Павлов
17
Аксьоненко
17
Иванченко
17
Иванченко
17
Аксьоненко
28
Духнов
8
Малеев
8
Малеев
28
Духнов
3
Сурков
30
Васянович
30
Васянович
3
Сурков
15
Ярославцев
3
Голяткин
3
Голяткин
15
Ярославцев
21
Шония
9
Субботин
9
Субботин
21
Шония
10
Секретов
10
Караев
10
Караев
10
Секретов
Остались в запасе
Лада-Тольятти
Нефтехимик
22
Павел Печенкин
ЦП
13
Сергей Волков
ВР
25
Ростислав Солдатенко
ВР
8
Артем Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
13
Сергей Волков
ВР
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
8
Артем Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Лада-Тольятти - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ксенафонтов
(Ступино, Московская область)
Стадион:
Торпедо
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