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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 03 октября 2015
Вулверхэмптон
03.10.2015, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
23'
К. МакДональд
66'
Б. Афобе
88'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 3:0!
Б. Афобе
Пас отдал
К. МакДональд
88'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Хенри
87'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
А. Ле Фондре
83'
80'
Замена
М. Патерсон
️️️️
Г. Банн
80'
Замена
Д. Хогг
️️️️
Э. Хьюс
Желтая карточка
Д. Прайс
70'
Желтая карточка
А. Ле Фондре
68'
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
Пас отдал
А. Ле Фондре
66'
Замена
Н. Бирн
️️️️
О. Ожо
61'
58'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
М. Карайол
Желтая карточка
О. Ожо
30'
ГОЛ! 1:0!
К. МакДональд
Пас отдал
Д. Хенри
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
4-4-2
1
Мартинес
2
Йорфа
23
Батт
30
Хаус
13
Голбоурн
19
Прайс
17
Хенри
29
МакДональд
9
Ожо
23
Афобе
19
Ле Фондре
2-3-1-3
31
Стир
6
Линч
3
Дэвидсон
33
Банн
44
Хьюс
4
Уайтхэд
29
Карайол
25
Уорд
9
Сканнелл
11
Миллер
9
Ожо
14
Бирн
14
Бирн
9
Ожо
17
Хенри
2
Доэрти
2
Доэрти
17
Хенри
19
Ле Фондре
16
Эдвардс
16
Эдвардс
19
Ле Фондре
44
Хьюс
6
Хогг
6
Хогг
44
Хьюс
29
Карайол
21
Уэллс
21
Уэллс
29
Карайол
33
Банн
10
Патерсон
10
Патерсон
33
Банн
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Хаддерсфилд Таун
1
Карл Икеме
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
2
Том Смит
ПЗ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
1
Карл Икеме
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
26
Ллойд Эллинсон
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Вулверхэмптон - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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