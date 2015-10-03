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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Роял Мускрон-Перувельц
Оуд-Хеверли - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 03 октября 2015
Оуд-Хеверли
03.10.2015, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оуд-Хеверли - Роял Мускрон-Перувельц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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Оуд-Хеверли
Роял Мускрон-Перувельц
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