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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Остенде
Роял Мускрон-Перувельц - Остенде: обзор матча 20 марта 2021
Роял Мускрон-Перувельц
20.03.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Остенде
90+2'
М. Гейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Остенде
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Гейе
82'
Замена
М. Тиам
️️️️
Ф. Сакала
Замена
H. Harbaoui
️️️️
Д. Гочко
76'
73'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
А. Фрейр Скуласон
73'
Замена
Й. Батай
️️️️
Б. Капон
68'
Замена
М. Гейе
️️️️
M. Kvasina
58'
Желтая карточка
M. D'Arpino
Замена
Хадаш
️️️️
К. Лепуан
55'
Замена
Ж. Онана
️️️️
B. Badibanga
54'
Желтая карточка
Д. Гочко
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Мускрон-Перувельц
12
Эрве Коффи
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
6
Дени Гочко
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
26
Matías Silvestre
ЦФ
0
D. Mohamed
ЦФ
13
S. Tabekou
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
0
M. D'Arpino
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Роял Мускрон-Перувельц
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
8
Хадаш
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
0
H. Harbaoui
ЦФ
Остенде
1
Bram Castro
ВР
3
Антон Танге
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
2-1-2-5
12
Коффи
97
Агузуль
2
Чиранни
6
Гочко
88
Бакич
23
Лепуан
0
10
Да Кошта
39
13
26
3-2-1-4
28
Хуберт
13
Хендри
3
Теате
27
Капон
22
Скуласон
17
Юлсагер
25
Бацнер
10
Сакала
27
5
0
6
Гочко
0
0
6
Гочко
39
14
Онана
14
Онана
39
23
Лепуан
8
Хадаш
8
Хадаш
23
Лепуан
10
Сакала
93
Тиам
93
Тиам
10
Сакала
27
29
Гейе
29
Гейе
27
22
Скуласон
7
Д'Хез
7
Д'Хез
22
Скуласон
27
Капон
25
Батай
25
Батай
27
Капон
Остались в запасе
Роял Мускрон-Перувельц
Остенде
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
11
Имад Фараж
ПВ
Главный тренер
Глен де Бук
3
Антон Танге
ЦЗ
1
Bram Castro
ВР
7
Инди Бонен
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
11
Имад Фараж
ПВ
Остались в запасе
3
Антон Танге
ЦЗ
1
Bram Castro
ВР
7
Инди Бонен
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Остенде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Стад Ле Канонье
Новости команд
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Роял Мускрон-Перувельц
Остенде
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
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