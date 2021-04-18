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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 18 апреля 2021
Брюгге
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
4 : 2
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
55'
Ш. Де Кетеларе
64'
Х. Ванакен
85'
Н. Ланг
89'
Б. Дост
51'
H. Harbaoui
72'
M. Silvestre
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
Замена
Д. Перес
️️️️
Б. Дост
90'
+1
Замена
Д. Окереке
️️️️
Н. Ланг
90'
90'
Замена
B. Badibanga
️️️️
D. Mohamed
ГОЛ! 4:2!
Б. Дост
Пас отдал
Н. Ланг
89'
ГОЛ! 3:2!
Н. Ланг
Пас отдал
О. Коссуну
85'
82'
Замена
B. van Durmen
️️️️
S. Tabekou
72'
ГОЛ! 2:2!
M. Silvestre
69'
Замена
H. Gnohéré
️️️️
Хадаш
69'
Замена
И. Фараж
️️️️
F. Olinga
ГОЛ! 2:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Б. Дост
64'
Замена
О. Коссуну
️️️️
М. Митрович
59'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Э. Соболь
58'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Де Кетеларе
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
H. Harbaoui
Пас отдал
А. Чиранни
47'
Желтая карточка
H. Harbaoui
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
К. Мата
46'
Желтая карточка
К. Мата
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Роял Мускрон-Перувельц
12
Эрве Коффи
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Хадаш
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
26
Matías Silvestre
ЦФ
0
D. Mohamed
ЦФ
0
H. Harbaoui
ЦФ
13
S. Tabekou
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
24
Даниэль Перес
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Дени Гочко
ОП
11
Имад Фараж
ПВ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
44
Мехеле
3
Митрович
23
Соболь
23
Ритс
25
Вормер
20
Ванакен
70
Ланг
22
Мата
17
Де Кетеларе
12
Дост
2-3-5
12
Коффи
2
Чиранни
97
Агузуль
23
Лепуан
8
Хадаш
88
Бакич
26
45
13
0
0
12
Дост
24
Перес
24
Перес
12
Дост
22
Мата
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
22
Мата
3
Митрович
31
Коссуну
31
Коссуну
3
Митрович
23
Соболь
4
Денсвил
4
Денсвил
23
Соболь
70
Ланг
29
Окереке
29
Окереке
70
Ланг
13
30
30
13
45
11
Фараж
11
Фараж
45
8
Хадаш
0
0
8
Хадаш
0
39
39
0
Остались в запасе
Брюгге
Роял Мускрон-Перувельц
19
Тахит Чон
ПВ
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
8
Набиль Дирар
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Дени Гочко
ОП
Главный тренер
Глен де Бук
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
8
Набиль Дирар
ЦП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Дени Гочко
ОП
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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