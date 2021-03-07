Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Стандард
Роял Мускрон-Перувельц - Стандард: обзор матча 07 марта 2021
Роял Мускрон-Перувельц
07.03.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Стандард
37'
У. Сике (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Стандард
90'
+6
Желтая карточка
К. Лайфис
Желтая карточка
М. Бакич
90'
+1
78'
Замена
Л. Янс
️️️️
Н. Раскин
Замена
H. Harbaoui
️️️️
S. Tabekou
78'
Желтая карточка
F. Olinga
73'
66'
Замена
В. Баликвиша
️️️️
У. Сике
Замена
D. Nlandu
️️️️
Хадаш
66'
59'
Замена
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Сике
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Мускрон-Перувельц
12
Эрве Коффи
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
6
Дени Гочко
ОП
8
Хадаш
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
0
D. Mohamed
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
13
S. Tabekou
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Роял Мускрон-Перувельц
20
Ник Гиллекенс
ВР
11
Имад Фараж
ПВ
4
El Hadji Arfang Gueye
ЦФ
6
Darly Nlandu
ЦФ
0
H. Harbaoui
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
2-1-3-4
12
Коффи
97
Агузуль
2
Чиранни
6
Гочко
8
Хадаш
88
Бакич
23
Лепуан
0
10
Да Кошта
13
45
3-4-3
16
Бодар
41
Сике
20
Бокади
5
Сиссако
43
Раскин
59
Цимирот
34
Лайфис
16
Карсела-Гонсалес
99
Клаусс
17
Лестьенн
11
Мюлека
8
Хадаш
6
6
8
Хадаш
13
0
0
13
41
Сике
21
Баликвиша
21
Баликвиша
41
Сике
43
Раскин
21
Янс
21
Янс
43
Раскин
Остались в запасе
Роял Мускрон-Перувельц
Стандард
20
Ник Гиллекенс
ВР
4
El Hadji Arfang Gueye
ЦФ
11
Имад Фараж
ПВ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
4
El Hadji Arfang Gueye
ЦФ
11
Имад Фараж
ПВ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
Остались в запасе
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
Главный тренер
Глен де Бук
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Стандард
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад Ле Канонье
Новости команд
Все
Роял Мускрон-Перувельц
Стандард
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+