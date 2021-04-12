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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Антверпен
Роял Мускрон-Перувельц - Антверпен: обзор матча 12 апреля 2021
Роял Мускрон-Перувельц
12.04.2021, понедельник, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Антверпен
49'
F. Olinga
88'
H. Harbaoui
22'
Д. Мбокани
48'
Д. Мбокани
62'
А. Сек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Антверпен
90'
+1
Замена
П. Геркенс
️️️️
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 2:3!
H. Harbaoui
88'
84'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Д. Мбокани
Желтая карточка
С. Агузуль
83'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
81'
78'
Желтая карточка
О. Де Вольф
Замена
H. Gnohéré
️️️️
D. Mohamed
77'
Замена
И. Фараж
️️️️
F. Olinga
68'
Замена
Хадаш
️️️️
Д. Гочко
68'
62'
ГОЛ! 1:3!
А. Сек
Пас отдал
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 1:2!
F. Olinga
Пас отдал
S. Tabekou
49'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мбокани
Пас отдал
Д. Ламкель Зе
41'
Красная карточка
М. Ле Марша
Желтая карточка
F. Olinga
38'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбокани
Пас отдал
А. Бута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Мускрон-Перувельц
12
Эрве Коффи
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
6
Дени Гочко
ОП
26
Matías Silvestre
ЦФ
0
D. Mohamed
ЦФ
13
S. Tabekou
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
0
H. Harbaoui
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
8
Хадаш
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
40
William Simba
ЦФ
6
Darly Nlandu
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
24
Алексис Де Сар
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
2-1-5
12
Коффи
97
Агузуль
2
Чиранни
6
Гочко
30
10
Да Кошта
0
45
13
3-2-2-1-1
1
Де Вольф
18
Онгла
2
Де Лат
23
Ле Марша
20
Бута
21
Батубинсика
4
Верстате
11
Рафаэлов
60
Ламкель Зе
70
Мбокани
0
0
0
0
45
11
Фараж
11
Фараж
45
6
Гочко
8
Хадаш
8
Хадаш
6
Гочко
11
Рафаэлов
18
Геркенс
18
Геркенс
11
Рафаэлов
70
Мбокани
34
Бойя
34
Бойя
70
Мбокани
Остались в запасе
Роял Мускрон-Перувельц
Антверпен
90
Vaso Vasic
ЦФ
40
William Simba
ЦФ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Darly Nlandu
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
77
Бруни Нсимба
ПВ
23
Кодзи Миеси
ЦП
24
Алексис Де Сар
ЦП
1
Жан Бутез
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
94
Джордан Лукаку
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
90
Vaso Vasic
ЦФ
40
William Simba
ЦФ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Darly Nlandu
ЦФ
Остались в запасе
77
Бруни Нсимба
ПВ
23
Кодзи Миеси
ЦП
24
Алексис Де Сар
ЦП
1
Жан Бутез
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
94
Джордан Лукаку
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Антверпен
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад Ле Канонье
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Роял Мускрон-Перувельц
Антверпен
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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1
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2025.08.25 16:16
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Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
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