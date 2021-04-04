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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Роял Мускрон-Перувельц
Шарлеруа - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 04 апреля 2021
Шарлеруа
04.04.2021, воскресенье, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
88'
М. Фалл
85'
Н. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Роял Мускрон-Перувельц
90'
+1
Замена
К. Ив Дабила
️️️️
Н. Да Кошта
ГОЛ! 1:1!
М. Фалл
Пас отдал
Ж. Ван Клемпут
88'
85'
ГОЛ! 0:1!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Д. Гочко
Замена
K. Rezaei
️️️️
Р. Мориока
83'
76'
Желтая карточка
Д. Гочко
Замена
М. Илаймахаритра
️️️️
G. Gillet
73'
68'
Замена
Хадаш
️️️️
F. Olinga
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
М. Бруно
62'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Ш. Николсон
62'
Замена
Ж. Ван Клемпут
️️️️
Д. Ботака
62'
58'
Желтая карточка
К. Лепуан
44'
Замена
Д. Гочко
️️️️
Ж. Онана
21'
Желтая карточка
Р. Киринен
Желтая карточка
Д. Ботака
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Роял Мускрон-Перувельц
12
Эрве Коффи
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
17
Роббе Киринен
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
26
Matías Silvestre
ЦФ
13
S. Tabekou
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
0
H. Harbaoui
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Шарлеруа
73
Йоахим Имбрехт
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
29
Reda Akbib
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Дени Гочко
ОП
8
Хадаш
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
0
D. Mohamed
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
3-1-1-5
40
Дескамп
18
Кайембе
24
Дессоле
4
Кипр
88
Мориока
8
Голизаде
17
Ботака
11
Николсон
17
Бруно
7
Фалл
30
3-1-1-5
12
Коффи
17
Киринен
97
Агузуль
2
Чиранни
14
Онана
23
Лепуан
26
10
Да Кошта
0
45
13
17
Бруно
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
17
Бруно
17
Ботака
2
Ван Клемпут
2
Ван Клемпут
17
Ботака
30
23
Илаймахаритра
23
Илаймахаритра
30
11
Николсон
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Николсон
88
Мориока
11
11
88
Мориока
10
Да Кошта
13
Дабила
13
Дабила
10
Да Кошта
14
Онана
6
Гочко
6
Гочко
14
Онана
45
8
Хадаш
8
Хадаш
45
Остались в запасе
Шарлеруа
Роял Мускрон-Перувельц
29
Reda Akbib
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
Главный тренер
Ханс Корнелис
90
Vaso Vasic
ЦФ
0
D. Mohamed
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Остались в запасе
29
Reda Akbib
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
Остались в запасе
90
Vaso Vasic
ЦФ
0
D. Mohamed
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Шарлеруа - Роял Мускрон-Перувельц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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