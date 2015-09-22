Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Вердер
Дармштадт - Вердер: обзор матча 22 сентября 2015
Дармштадт
22.09.2015, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
31'
С. Вагнер (П)
84'
С. Вагнер
19'
А. Йоханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Вердер
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
Я. Розенталь
90'
+3
89'
Замена
Л. Фрёде
️️️️
Я. Штернберг
88'
Вторая желтая
Ф. Бартельс
Желтая карточка
Ж. Диас
88'
ГОЛ! 2:1!
С. Вагнер
Пас отдал
М. Хеллер
84'
82'
Замена
К. Писарро
️️️️
А. Йоханссон
72'
Замена
З. Юнузович
️️️️
А. Гальвез
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
64'
Желтая карточка
П. Нимайер
40'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Ф. Холланд
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Вагнер
31'
30'
Желтая карточка
Ф. Видвальд
Желтая карточка
Ф. Холланд
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Йоханссон
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
10'
Желтая карточка
Ф. Бартельс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
16
Златко Юнузович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-4-1-1
26
Матениа
32
Холланд
5
Калдирола
4
Сулу
13
Гарич
34
Рауш
8
Гондорф
20
Хеллер
18
Нимайер
10
Розенталь
2
Вагнер
3-2-2-2
1
Видвальд
3
Штернберг
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
8
Фритц
6
Гальвез
31
Бартельс
3
Гарсия
11
Уджа
7
Йоханссон
32
Холланд
15
Диас
15
Диас
32
Холланд
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
10
Розенталь
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
10
Розенталь
6
Гальвез
16
Юнузович
16
Юнузович
6
Гальвез
3
Штернберг
16
Фрёде
16
Фрёде
3
Штернберг
7
Йоханссон
14
Писарро
14
Писарро
7
Йоханссон
Остались в запасе
Дармштадт
Вердер
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
23
Феликс Кроос
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Дармштадт - Вердер
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+