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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Гамбург
Ингольштадт - Гамбург: обзор матча 22 сентября 2015
Ингольштадт
22.09.2015, вторник, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
87'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Гамбург
Желтая карточка
Рожер
90'
+1
89'
Замена
Клебер
️️️️
Л. Холтби
Замена
Р. Брежери
️️️️
М. Зуттнер
88'
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Замена
Р. Бауэр
️️️️
Ш. Лекс
81'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Л. Хинтерсер
71'
65'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Мюллер
65'
Замена
М. Диас
️️️️
И. Иличевич
Желтая карточка
Л. Хинтерсер
52'
33'
Желтая карточка
П. Ласогга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Озкан
29
Зуттнер
34
Матип
27
Моралес
21
Хюбнер
28
Левелс
13
Гросс
8
Рожер
7
Леки
14
Лекс
16
Хинтерсер
4-5-1
33
Дробны
5
Джуру
22
Озтрзолек
2
Дикмайер
4
Спахич
90
Холтби
20
Качар
16
Иличевич
14
Хант
9
Мюллер
10
Ласогга
16
Хинтерсер
10
Качунга
10
Качунга
16
Хинтерсер
29
Зуттнер
18
Брежери
18
Брежери
29
Зуттнер
14
Лекс
4
Бауэр
4
Бауэр
14
Лекс
90
Холтби
3
Клебер
3
Клебер
90
Холтби
16
Иличевич
21
Диас
21
Диас
16
Иличевич
9
Мюллер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Мюллер
Остались в запасе
Ингольштадт
Гамбург
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Константин Энгель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Ингольштадт - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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