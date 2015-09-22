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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Генгам
ПСЖ - Генгам: обзор матча 22 сентября 2015
ПСЖ
22.09.2015, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
18'
Х. Пасторе
76'
А. Ди Мария
83'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Генгам
88'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Я. Салибу
86'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Замена
Э. Лавесси
️️️️
А. Ди Мария
84'
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
76'
Замена
М. Верратти
️️️️
Х. Пасторе
75'
72'
Замена
Д. Бриан
️️️️
М. Коко
Замена
Т. Силва
️️️️
Г. ван дер Вил
66'
60'
Замена
Н. Бенезе
️️️️
Н. де Паув
Желтая карточка
Б. Матюиди
59'
ГОЛ! 1:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
З. Ибрагимович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
17
Максвелл
4
Луис
5
Маркиньос
9
ван дер Вил
8
Мотта
8
Матюиди
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
3-1-4-1-1
1
Лоссль
2
Якобсен
5
Ангуа
15
Сорбон
5
Матис
14
де Паув
13
Санкаре
5
Диалло
28
Дос Сантос
97
Коко
93
Салибу
9
ван дер Вил
3
Силва
3
Силва
9
ван дер Вил
15
Пасторе
6
Верратти
6
Верратти
15
Пасторе
11
Ди Мария
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ди Мария
93
Салибу
9
Дембеле
9
Дембеле
93
Салибу
14
де Паув
10
Бенезе
10
Бенезе
14
де Паув
97
Коко
7
Бриан
7
Бриан
97
Коко
Остались в запасе
ПСЖ
Генгам
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Лоран Блан
27
Франк Эри
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
27
Франк Эри
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Генгам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Помощники судьи:
Николя Эннино
Себастьян Денис
Резервный судья:
Амид Генауи
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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