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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 22 сентября 2015
Эспаньол
22.09.2015, вторник, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
18'
В. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
Замена
П. Диоп
️️️️
В. Санчес
89'
86'
Желтая карточка
П. Пьятти
86'
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Асенсио
76'
Замена
Бурги
️️️️
В. Альварес
71'
70'
Желтая карточка
Данило
65'
Замена
П. Алькасер
️️️️
С. Мина
65'
Замена
П. Пьятти
️️️️
З. Баккали
61'
Замена
С. Фегули
️️️️
Х. Луис Гайя
60'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
Р. Дуарте
53'
50'
Желтая карточка
З. Баккали
Желтая карточка
Э. Перес
41'
39'
Желтая карточка
С. Мина
38'
Желтая карточка
Родриго
Желтая карточка
В. Санчес
26'
Желтая карточка
А. Гонсалес
23'
ГОЛ! 1:0!
В. Альварес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
15
Данило
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
3
Роко
27
Гонсалес
23
Арбилья
5
Дуарте
27
Альварес
4
Санчес
87
Каньяс
10
Асенсио
10
Кайседо
30
Перес
4-1-2-1-2
1
Хауме
2
Канселу
33
Сантос
5
Абденнур
14
Гайя
15
Данило
18
Фуэго
33
Перес
11
Баккали
77
Мина
19
Родриго
4
Санчес
18
Диоп
18
Диоп
4
Санчес
27
Альварес
18
Бурги
18
Бурги
27
Альварес
10
Асенсио
7
Морено
7
Морено
10
Асенсио
14
Гайя
8
Фегули
8
Фегули
14
Гайя
11
Баккали
10
Пьятти
10
Пьятти
11
Баккали
77
Мина
9
Алькасер
9
Алькасер
77
Мина
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Йоель Родригес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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