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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Реймс
Анжер - Реймс: обзор матча 22 сентября 2015
Анжер
22.09.2015, вторник, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Реймс
74'
Замена
Ф. Бюло
️️️️
Д. Ригонато
71'
Желтая карточка
Д. Канкава
70'
Замена
М. Такальфред
️️️️
А. Манди
Замена
Ш. Дье
️️️️
О. Орьяк
70'
Замена
А. Бука
️️️️
П. Капелле
64'
61'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
О. Фортеш
51'
Желтая карточка
Х. Траоре
Замена
Б. Кеткеофомфоне
️️️️
С. Сиссоко
46'
12'
Желтая карточка
Г. Шарбонье
Желтая карточка
Р. Сайсс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
37
Диего Ригонато
ЦП
19
Алексис Пеже
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Реймс
40
Сирьяк Гарель
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
18
Фредерик Бюло
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
3-2-4-1
16
Бутель
21
Эндрю
29
Томас
29
Сайсс
8
Траоре
15
Мансе
15
Капелле
9
Камара
6
Мангани
7
Орьяк
10
Сиссоко
4-3-3
30
Пласид
14
Траоре
2
Манди
89
Тюран
2
Фофана
37
Ригонато
19
Пеже
23
Канкава
14
Шарбонье
9
Джордан
7
Фортеш
7
Орьяк
20
Дье
20
Дье
7
Орьяк
15
Капелле
25
Бука
25
Бука
15
Капелле
10
Сиссоко
17
Кеткеофомфоне
17
Кеткеофомфоне
10
Сиссоко
2
Манди
22
Такальфред
22
Такальфред
2
Манди
37
Ригонато
18
Бюло
18
Бюло
37
Ригонато
7
Фортеш
12
де Превилль
12
де Превилль
7
Фортеш
Остались в запасе
Анжер
Реймс
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
19
Матиас Серин
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
40
Сирьяк Гарель
ВР
12
Оменуке Мфулу
ОП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
19
Матиас Серин
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Остались в запасе
40
Сирьяк Гарель
ВР
12
Оменуке Мфулу
ОП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Анжер - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Помощники судьи:
Александр Вияла
Жюльен Об
Резервный судья:
Оливье Юссе
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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