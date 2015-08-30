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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эскишехирспор - Ризеспор
Эскишехирспор - Ризеспор: обзор матча 30 августа 2015
Эскишехирспор
30.08.2015, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эскишехирспор - Ризеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
19.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Эскишехирспор
1 : 2
14.05.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантепспор
1 : 1
07.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эскишехирспор
1 : 0
30.04.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
- : -
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
0 : 3
10.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Эскишехир
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