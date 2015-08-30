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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 30 августа 2015
Локомотив
30.08.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
17'
У. Ниасс
56'
А. Касаев
10'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
Замена
Р. Янбаев
️️️️
А. Касаев
87'
Замена
Майкон
️️️️
У. Ниасс
70'
66'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
60'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Ю. Газинский
ГОЛ! 2:1!
А. Касаев
56'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Ндинга
46'
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Лаборде
37'
Желтая карточка
С. Страндберг
33'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Желтая карточка
В. Чорлука
32'
Желтая карточка
Д. Тарасов
29'
21'
Желтая карточка
Р. Лаборде
ГОЛ! 1:1!
У. Ниасс
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
4
Стефан Страндберг
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
39
Пейчинович
49
Шишкин
23
Тарасов
88
Ндинга
11
Касаев
18
Коломейцев
19
Самедов
14
Ниасс
4-4-2
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
98
Петров
21
Лаборде
18
Газинский
10
Мамаев
4
Страндберг
39
Ари
90
Смолов
11
Касаев
55
Янбаев
55
Янбаев
11
Касаев
88
Ндинга
17
Михалик
17
Михалик
88
Ндинга
14
Ниасс
11
Майкон
11
Майкон
14
Ниасс
18
Газинский
10
Ахмедов
10
Ахмедов
18
Газинский
21
Лаборде
34
Быстров
34
Быстров
21
Лаборде
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Локомотив - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Березнев Дмитрий (Ростов-на-Дону)
Усачев Роман (Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, НТВ, Спорт Плюс
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