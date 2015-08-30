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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Зенит-2
Тюмень - Зенит-2: обзор матча 30 августа 2015
Тюмень
30.08.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 1
Завершен
Зенит-2
47'
Х. Мамтов
62'
И. Чудин
53'
В. Зинков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Зенит-2
Замена
А. Полин
️️️️
Х. Мамтов
90'
+3
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Теленков
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Е. Марков
74'
Замена
М. Палиенко
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Нежелев
️️️️
А. Пустозеров
74'
66'
Замена
Д. Ящук
️️️️
К. Лобов
65'
Замена
Д. Богаев
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 2:1!
И. Чудин
62'
Желтая карточка
В. Пономарев
58'
56'
Замена
Е. Марков
️️️️
П. Долгов
53'
ГОЛ! 1:1!
В. Зинков
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
47'
24'
Желтая карточка
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
4-5-1
35
Телков
19
Пономарев
90
Шакуро
77
Павленко
91
Куликов
20
Теленков
27
Чудин
4
Кленкин
13
Шляпкин
4
Пустозеров
9
Мамтов
3-4-2-1
96
Обухов
55
Лобов
51
Карпов
4
Васильев
5
Зинков
22
Иванов
94
Евсеев
18
Зырянов
18
Попов
31
Ткачук
91
Долгов
9
Мамтов
8
Полин
8
Полин
9
Мамтов
20
Теленков
7
Чуканов
7
Чуканов
20
Теленков
4
Пустозеров
7
Нежелев
7
Нежелев
4
Пустозеров
55
Лобов
91
Ящук
91
Ящук
55
Лобов
22
Иванов
88
Богаев
88
Богаев
22
Иванов
18
Зырянов
99
Палиенко
99
Палиенко
18
Зырянов
91
Долгов
20
Марков
20
Марков
91
Долгов
Остались в запасе
Тюмень
Зенит-2
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Тюмень - Зенит-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
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