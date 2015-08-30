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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фрозиноне
Аталанта - Фрозиноне: обзор матча 30 августа 2015
Аталанта
30.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Фрозиноне
21'
Г. Стендардо
69'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Фрозиноне
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Дионизи
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
А. Гомес
89'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Я. Куртич
77'
70'
Замена
М. Карлини
️️️️
Д. Соддимо
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Грасси
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
Пас отдал
М. Моралес
69'
57'
Желтая карточка
Л. Паганини
46'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
С. Лонго
36'
Желтая карточка
М. Диаките
Желтая карточка
М. Пинилья
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Стендардо
21'
Пенальти не реализован!
М. Пинилья
9'
8'
Желтая карточка
Л. Бланчард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
4-1-3-2
57
Спортиелло
3
Черубин
2
Стендардо
5
Масиелло
3
Драме
15
де Рон
10
Моралес
33
Грасси
27
Куртич
10
Гомес
51
Пинилья
4-3-3
1
Леали
6
Бланчард
20
Рози
23
Диаките
6
Кривелло
5
Гори
27
Гучер
10
Соддимо
18
Дионизи
9
Лонго
7
Паганини
10
Гомес
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
10
Гомес
33
Грасси
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Грасси
27
Куртич
10
Джорджи
10
Джорджи
27
Куртич
10
Соддимо
29
Карлини
29
Карлини
10
Соддимо
9
Лонго
24
Тонев
24
Тонев
9
Лонго
9
Лонго
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Лонго
Остались в запасе
Аталанта
Фрозиноне
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Остались в запасе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
1
Массимо Саппино
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Аталанта - Фрозиноне
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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