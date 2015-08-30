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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Карпаты
Днепр - Карпаты: обзор матча 30 августа 2015
Днепр
30.08.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
81'
Е. Селезнев
88'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карпаты
ГОЛ! 2:0!
Е. Селезнев
88'
86'
Замена
В. Кравец
️️️️
В. Костевич
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Матеус
81'
Замена
Б. Гама
️️️️
Д. Хайро Руис
76'
Желтая карточка
Л. Матос
72'
71'
Замена
М. Даушвили
️️️️
Д. Кльоц
66'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
П. Ксенз
63'
Желтая карточка
П. Ксенз
Замена
Р. Безус
️️️️
Данило
63'
46'
Желтая карточка
А. Карноза
Замена
В. Лучкевич
️️️️
А. Федецкий
46'
Желтая карточка
Эдмар
30'
14'
Желтая карточка
О. Голодюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
90
Данило
ЦП
8
Эдмар
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Карпаты
1
Олег Мозиль
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
66
Владимир Сеница
ЦЗ
88
Назар Вербный
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
4-3-3
71
Бойко
23
Дуглас
18
Гуйе
3
Лео Матос
44
Федецкий
90
Данило
8
Эдмар
29
Ротань
99
Матеус
11
Селезнев
7
Руис
3-2-3-1-1
23
Мисак
11
Мирошниченко
4
Гитченко
32
Пластун
19
Ксенз
21
Костевич
8
Кльоц
16
Худобяк
32
Голодюк
8
Чачуа
10
Карноза
44
Федецкий
7
Лучкевич
7
Лучкевич
44
Федецкий
7
Руис
16
Гама
16
Гама
7
Руис
90
Данило
90
Безус
90
Безус
90
Данило
21
Костевич
3
Кравец
3
Кравец
21
Костевич
8
Кльоц
20
Даушвили
20
Даушвили
8
Кльоц
19
Ксенз
9
Кожанов
9
Кожанов
19
Ксенз
Остались в запасе
Днепр
Карпаты
7
Андрей Близниченко
ПВ
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
66
Владимир Сеница
ЦЗ
88
Назар Вербный
ЦЗ
1
Олег Мозиль
ВР
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Остались в запасе
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
66
Владимир Сеница
ЦЗ
88
Назар Вербный
ЦЗ
1
Олег Мозиль
ВР
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Днепр - Карпаты
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Днепр-Арена
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