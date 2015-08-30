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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 30 августа 2015
Торино
30.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
67'
Э. Моретти
69'
Ф. Квальярелла
77'
Д. Базелли
10'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фиорентина
Замена
А. Гацци
️️️️
Д. Базелли
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Базелли
77'
76'
Замена
А. Ребич
️️️️
Жилберто
75'
Замена
Д. Росси
️️️️
Й. Иличич
ГОЛ! 2:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Б. Перес
69'
ГОЛ! 1:1!
Э. Моретти
67'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Бенасси
65'
Желтая карточка
М. Лопес
64'
64'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Фернандес
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
61'
Желтая карточка
Д. Вивес
44'
34'
Желтая карточка
М. Фернандес
30'
Желтая карточка
Гонсало
10'
Желтая карточка
М. Алонсо
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
22
Авелар
15
Глик
24
Моретти
52
Максимович
5
Вивес
33
Базелли
24
Бенасси
33
Перес
77
Мартинес
27
Квальярелла
3-2-2-2
16
Тэтэрушану
4
Суарес
4
Томович
2
Гонсало
14
Ронкалья
3
Алонсо
14
Фернандес
6
Валеро
9
Калинич
72
Иличич
33
Базелли
14
Гацци
14
Гацци
33
Базелли
24
Бенасси
18
Аква
18
Аква
24
Бенасси
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
12
Жилберто
9
Ребич
9
Ребич
12
Жилберто
14
Фернандес
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Фернандес
72
Иличич
25
Росси
25
Росси
72
Иличич
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
91
Ален Стеванович
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
91
Ален Стеванович
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Торино - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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