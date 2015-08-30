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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Лацио
Кьево - Лацио: обзор матча 30 августа 2015
Кьево
30.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 0
Завершен
Лацио
12'
Р. Меджиорини
30'
А. Палоски
45'
В. Бирса
69'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Лацио
Замена
П. М'Поку
️️️️
Р. Меджиорини
87'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
81'
74'
Желтая карточка
Д. Катальди
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
Н. Ригони
73'
ГОЛ! 4:0!
А. Палоски
Пас отдал
В. Бирса
69'
59'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
46'
Замена
Патрик
️️️️
Д. Баста
46'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
С. Лулич
ГОЛ! 3:0!
В. Бирса
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Меджиорини
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Меджиорини
Пас отдал
В. Бирса
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
4-1-3-2
1
Биццарри
18
Гобби
12
Цесар
5
Гамберини
21
Фрей
69
Ригони
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
69
Меджиорини
9
Палоски
4-4-2
1
Бериша
26
Раду
6
де Врей
19
Джентилетти
8
Баста
87
Кандрева
16
Пароло
32
Катальди
19
Лулич
35
Кишна
17
Кейта
69
Ригони
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
69
Ригони
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
69
Меджиорини
40
М'Поку
40
М'Поку
69
Меджиорини
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
19
Лулич
11
Моррисон
11
Моррисон
19
Лулич
8
Баста
4
Патрик
4
Патрик
8
Баста
Остались в запасе
Кьево
Лацио
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кьево - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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