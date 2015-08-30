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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Интер
Карпи - Интер: обзор матча 30 августа 2015
Карпи
30.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Интер
81'
А. Ди Гаудио
31'
С. Йоветич
89'
С. Йоветич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Интер
90'
+2
Желтая карточка
С. Ханданович
90'
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. Йоветич
89'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Йоветич
85'
Желтая карточка
Ж. Миранда
85'
Замена
Эрнанес
️️️️
М. Брозович
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Гаудио
Пас отдал
К. Ласанья
81'
80'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Д. Сантон
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Феделе
79'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Уоллес
76'
Желтая карточка
Г. Летизия
70'
Замена
К. Ласанья
️️️️
К. Вильчек
66'
65'
Желтая карточка
Г. Медель
60'
Желтая карточка
Д. Сантон
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Желтая карточка
Л. Лолло
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
69
Маттео Феделе
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Карпи
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
3-2-2-2
23
Бркич
3
Летизия
5
Гальоло
18
Бубнич
11
Силва
4
Марроне
20
Лолло
69
Феделе
10
Ридер
10
Вильчек
4-2-2-2
1
Ханданович
18
Сантон
13
Миранда
24
Мурильо
15
Жуан
77
Брозович
17
Медель
19
Кондогбиа
13
Гуарин
9
Йоветич
8
Паласио
69
Феделе
10
Лаццари
10
Лаццари
69
Феделе
2
Уоллес
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
2
Уоллес
10
Вильчек
15
Ласанья
15
Ласанья
10
Вильчек
18
Сантон
5
Нагатомо
5
Нагатомо
18
Сантон
9
Йоветич
13
Раноккия
13
Раноккия
9
Йоветич
77
Брозович
10
Эрнанес
10
Эрнанес
77
Брозович
Остались в запасе
Карпи
Интер
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Карпи - Интер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Сандро Кабасси
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт
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