Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Палермо
Удинезе - Палермо: обзор матча 30 августа 2015
Удинезе
30.08.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Палермо
8'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Палермо
83'
Замена
Р. Витьелло
️️️️
Р. Квайсон
82'
Желтая карточка
М. Яяло
Желтая карточка
Б. Фернандеш
81'
Замена
Маркиньо
️️️️
М. Итурра
80'
Желтая карточка
М. Итурра
78'
77'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
Л. Ригони
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Т. Арто
71'
70'
Вторая желтая
А. Струна
65'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
А. Рисполи
Замена
П. Коне
️️️️
А. Меркель
58'
Желтая карточка
А. Меркель
56'
50'
Желтая карточка
С. Соррентино
Желтая карточка
А. Сапата
44'
44'
Желтая карточка
А. Струна
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ригони
Пас отдал
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алексис Сапата
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Матеус Кассини
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
4-4-1-1
1
Карнезис
6
Аднан
28
Арто
5
Данило
4
Пирис
24
Сапата
88
Эденилсон
21
Меркель
16
Итурра
8
Фернандеш
77
Теро
3-4-1-2
70
Соррентино
4
Эль-Каутари
21
Гонсалес
5
Струна
3
Рисполи
30
Ригони
18
Яяло
33
Лазаар
20
Васкес
19
Квайсон
7
Трайковски
16
Итурра
77
Маркиньо
77
Маркиньо
16
Итурра
21
Меркель
33
Коне
33
Коне
21
Меркель
28
Арто
10
Ди Натале
10
Ди Натале
28
Арто
3
Рисполи
18
Гольданига
18
Гольданига
3
Рисполи
19
Квайсон
2
Витьелло
2
Витьелло
19
Квайсон
30
Ригони
7
Хильемарк
7
Хильемарк
30
Ригони
Остались в запасе
Удинезе
Палермо
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
9
Матеус Кассини
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
9
Матеус Кассини
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Удинезе - Палермо
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Палермо
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+