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Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 августа 2015
Суонси
30.08.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
60'
А. Айю
65'
Б. Гомис
49'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Юнайтед
Замена
К. Бартли
️️️️
Д. Шелви
88'
Замена
Эдер
️️️️
Б. Гомис
80'
76'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Эррера
69'
Замена
М. Кэррик
️️️️
М. Шнейдерлен
68'
Замена
Э. Янг
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:1!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Айю
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
Г. Сигурдссон
60'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
У. Раутледж
57'
49'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Л. Шоу
Желтая карточка
У. Раутледж
41'
40'
Желтая карточка
М. Депай
37'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джек Корк
ОП
26
Джонджо Шелви
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Фернандес
26
Ноутон
4
Корк
26
Шелви
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
18
Гомис
4-2-1-1-2
44
Ромеро
36
Дармиан
17
Блинд
6
Смоллинг
23
Шоу
14
Шнейдерлен
31
Швайнштайгер
21
Эррера
64
Мата
32
Руни
10
Депай
26
Шелви
5
Бартли
5
Бартли
26
Шелви
15
Раутледж
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
18
Гомис
24
Эдер
24
Эдер
18
Гомис
64
Мата
15
Янг
15
Янг
64
Мата
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
21
Эррера
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Эррера
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Юнайтед
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Суонси - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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