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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 30 августа 2015
Вердер
30.08.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
39'
А. Йоханссон (П)
53'
Я. Вестергор
45'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
Желтая карточка
Ф. Видвальд
90'
+4
87'
Вторая желтая
Г. Джака
Замена
А. Гальвез
️️️️
З. Юнузович
86'
81'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Раффаэл
Замена
Ф. Кроос
️️️️
У. Гарсия
77'
72'
Замена
А. Хан
️️️️
П. Херрманн
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
А. Йоханссон
70'
68'
Замена
М. Дауд
️️️️
Х. Нордтвейт
66'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Желтая карточка
У. Гарсия
62'
ГОЛ! 2:1!
Я. Вестергор
Пас отдал
З. Юнузович
53'
45'
ГОЛ! 1:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Т. Азар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Йоханссон
39'
Желтая карточка
С. Гарсия
30'
24'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-3-2
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
25
Гарсия
8
Фритц
3
Гарсия
44
Баргфреде
16
Юнузович
7
Йоханссон
11
Уджа
3-3-3-1
1
Зоммер
4
Брауверс
24
Янчке
10
Шульц
6
Нордтвейт
34
Джака
17
Вендт
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
16
Юнузович
6
Гальвез
6
Гальвез
16
Юнузович
25
Гарсия
23
Кроос
23
Кроос
25
Гарсия
7
Йоханссон
31
Бартельс
31
Бартельс
7
Йоханссон
7
Херрманн
28
Хан
28
Хан
7
Херрманн
6
Нордтвейт
81
Дауд
81
Дауд
6
Нордтвейт
11
Раффаэл
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Раффаэл
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вердер - Боруссия М
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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