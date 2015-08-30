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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 30 августа 2015
Хетафе
30.08.2015, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
80'
А. Лафита
26'
Ю. Эль-Араби (П)
29'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Гранада
90'
+1
Желтая карточка
Пити
87'
Желтая карточка
К. Бираги
81'
Замена
Пити
️️️️
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 1:2!
А. Лафита
Пас отдал
Э. Веласкес
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Медран
76'
73'
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
А. Васкес
70'
Замена
Вандерсон
️️️️
Э. Буэндия
69'
65'
Замена
Э. Мендес
️️️️
И. Саксесс
62'
Замена
Тьеви
️️️️
Р. Рочина
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Леон
62'
Желтая карточка
Алексис
40'
Желтая карточка
Д. Суарес
31'
29'
ГОЛ! 0:2!
И. Саксесс
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Э. Веласкес
25'
Желтая карточка
Э. Буэндия
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ОП
9
Альваро Васкес
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
94
Вандерсон
РФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Пити
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Тьеви
ПВ
3-2-2-2-1
13
Гуаита
2
Вигарай
4
Алексис
22
Суарес
25
Ласен
9
Васкес
2
Веласкес
10
Медран
8
Родригес
14
Леон
10
Буэндия
3-1-3-1-2
1
Андрес
3
Бабен
18
Ломбан
3
Бираги
13
Лопеш
10
Хави Маркес
21
Крхин
21
Перес
16
Рочина
90
Саксесс
19
Эль-Араби
10
Медран
16
Гомес
16
Гомес
10
Медран
14
Леон
7
Лафита
7
Лафита
14
Леон
10
Буэндия
94
Вандерсон
94
Вандерсон
10
Буэндия
19
Эль-Араби
10
Пити
10
Пити
19
Эль-Араби
90
Саксесс
7
Мендес
7
Мендес
90
Саксесс
16
Рочина
23
Тьеви
23
Тьеви
16
Рочина
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Хетафе - Гранада
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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