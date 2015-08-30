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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Нант
Бордо - Нант: обзор матча 30 августа 2015
Бордо
30.08.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Нант
45+2'
В. Хазри
87'
М. Гайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Нант
ГОЛ! 2:0!
М. Гайич
Пас отдал
Д. Ролан
87'
Замена
Д. Ролан
️️️️
В. Хазри
81'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Н. Морис-Белэй
72'
65'
Желтая карточка
Б. Туре
63'
Замена
Я. Бамму
️️️️
К. Сигторссон
Замена
И. Телин
️️️️
Э. Кривелли
62'
Желтая карточка
С. Ямбере
53'
51'
Красная карточка
Э. Леньяни
46'
Замена
Э. Сала
️️️️
А. Томассон
46'
Замена
Р. Гомис
️️️️
В. Ронжье
45'
+4
Желтая карточка
Э. Леньяни
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
Э. Кривелли
45'
+2
Пенальти не реализован!
В. Хазри
40'
36'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Э. Кривелли
36'
Желтая карточка
К. Шантом
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Нант
1
Реми Риу
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Люка До
ОП
20
Бирама Туре
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Бордо
40
Жером Приор
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
4-1-5
16
Каррассо
29
Пундж
4
Ямбере
5
Паллуа
22
Гайич
8
Шантом
10
Хазри
27
Кривелли
14
Туре
6
Савье
19
Морис-Белэй
3-2-2-1-2
1
Риу
15
Дюбуа
26
Джиджи
33
Леньяни
8
До
20
Туре
11
Бедойя
21
Ронжье
28
Томассон
2
Одель
30
Сигторссон
19
Морис-Белэй
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
19
Морис-Белэй
10
Хазри
4
Ролан
4
Ролан
10
Хазри
27
Кривелли
92
Телин
92
Телин
27
Кривелли
21
Ронжье
6
Гомис
6
Гомис
21
Ронжье
28
Томассон
22
Сала
22
Сала
28
Томассон
30
Сигторссон
18
Бамму
18
Бамму
30
Сигторссон
Остались в запасе
Бордо
Нант
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Бордо - Нант
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Николя Дано
Резервный судья:
Франсуа Летескье
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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