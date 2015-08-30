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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Носта
Волга - Носта: обзор матча 30 августа 2015
Волга
30.08.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
1 : 1
Завершен
Носта
82'
И. Мухаметдинов
12'
С. Терехин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Носта
ГОЛ! 1:1!
И. Мухаметдинов
82'
81'
Замена
Д. Подружко
️️️️
С. Резников
Замена
И. Бугаенко
️️️️
Д. Наговицин
80'
Желтая карточка
С. Борисов
77'
Замена
И. Вагапов
️️️️
И. Кузнецов
77'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
В. Захаров
75'
Желтая карточка
И. Мухаметдинов
70'
69'
Желтая карточка
В. Карпухин
68'
Замена
Н. Евграфов
️️️️
Н. Хабибуллин
Замена
А. Сторожук
️️️️
А. Маврин
64'
Замена
С. Борисов
️️️️
А. Мещеряков
46'
22'
Желтая карточка
С. Резников
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Терехин
Желтая карточка
И. Кузнецов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Евгений Мухаметзянов
ЦЗ
27
Артем Мещеряков
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
2
Сергей Терехин
ЦЗ
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
11
Андрей Самойлов
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
89
Наиль Хабибуллин
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Волга
56
Константин Баранов
ВР
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
11
Алексей Сторожук
ЦП
17
Сергей Борисов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
7
Никита Евграфов
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
8
Роман Халилуллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
4-3-3
35
Красильников
20
Захаров
92
Хайруллов
2
Мухаметзянов
28
Мухаметдинов
27
Мещеряков
7
Бырлов
73
Маврин
26
Отставнов
17
Кузнецов
93
Наговицин
4-5-1
16
Лабутин
2
Терехин
6
Олифиренко
14
Сорокин
26
Гордеев
11
Самойлов
89
Хабибуллин
4
Сабирзянов
6
Резников
7
Булановский
9
Карпухин
17
Кузнецов
5
Вагапов
5
Вагапов
17
Кузнецов
73
Маврин
11
Сторожук
11
Сторожук
73
Маврин
93
Наговицин
31
Бугаенко
31
Бугаенко
93
Наговицин
27
Мещеряков
17
Борисов
17
Борисов
27
Мещеряков
20
Захаров
8
Рахманов
8
Рахманов
20
Захаров
89
Хабибуллин
7
Евграфов
7
Евграфов
89
Хабибуллин
6
Резников
18
Подружко
18
Подружко
6
Резников
Остались в запасе
Волга
Носта
22
Дмитрий Рахманов
АП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
8
Роман Халилуллов
ЦФ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
22
Дмитрий Рахманов
АП
56
Константин Баранов
ВР
Остались в запасе
8
Роман Халилуллов
ЦФ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Волга - Носта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
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