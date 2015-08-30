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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 30 августа 2015
Боруссия Д
30.08.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Герта
27'
М. Хуммельс
51'
П. Обамеянг
90+3'
А. Рамос
78'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Герта
ГОЛ! 3:1!
А. Рамос
Пас отдал
Г. Мхитарян
90'
+3
Замена
Л. Пищек
️️️️
И. Гюндоган
79'
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
79'
78'
ГОЛ! 2:1!
С. Калу
71'
Замена
С. Калу
️️️️
Й. ван ден Берг
Замена
Й. Хофманн
️️️️
П. Обамеянг
71'
58'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Гинтер
51'
50'
Желтая карточка
М. Вайзер
46'
Замена
М. Вайзер
️️️️
В. Штокер
45'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
ГОЛ! 1:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
С. Кагава
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
28
Гинтер
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
3-2-4
1
Крафт
25
Брукс
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
78
Харагучи
14
Штокер
16
Дарида
7
Обамеянг
7
Хофманн
7
Хофманн
7
Обамеянг
20
Гюндоган
26
Пищек
26
Пищек
20
Гюндоган
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
14
Штокер
8
Вайзер
8
Вайзер
14
Штокер
5
Скьельбред
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
5
Скьельбред
15
ван ден Берг
8
Калу
8
Калу
15
ван ден Берг
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Боруссия Д - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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