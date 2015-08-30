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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетик
Эйбар - Атлетик: обзор матча 30 августа 2015
Эйбар
30.08.2015, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
34'
Сауль (П)
61'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетик
Замена
Борха
️️️️
С. Энрих
84'
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
А. Гонсалес
79'
Желтая карточка
М. дос Сантос
77'
Замена
Д. Юнка
️️️️
Сауль
76'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
74'
62'
Замена
А. Акетче
️️️️
Х. Эрасо
ГОЛ! 2:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
Сауль
61'
46'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Гомес
46'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Леке
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Сауль
34'
33'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
2'
Желтая карточка
И. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Кеко
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
4-5-1
13
Риесго
13
Луна
15
дос Сантос
4
Рамис
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
11
Сауль
8
Гонсалес
20
Кеко
9
Энрих
3-2-3-2
1
Ирайсос
14
Ляпорт
2
Боведа
3
Этчейта
18
де Маркос
15
Леке
6
Элустондо
14
Эрасо
7
Эчебаррия
11
Гомес
20
Адурис
11
Сауль
17
Юнка
17
Юнка
11
Сауль
8
Гонсалес
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
8
Гонсалес
9
Энрих
17
Борха
17
Борха
9
Энрих
14
Эрасо
47
Акетче
47
Акетче
14
Эрасо
15
Леке
14
Сусаета
14
Сусаета
15
Леке
11
Гомес
9
Мерино
9
Мерино
11
Гомес
Остались в запасе
Эйбар
Атлетик
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эйбар - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт HD
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