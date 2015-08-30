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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Леванте
Лас-Пальмас - Леванте: обзор матча 30 августа 2015
Лас-Пальмас
30.08.2015, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Леванте
90'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Н. Гилас
Замена
В. Жозе
️️️️
Р. Меса
88'
Желтая карточка
Р. Меса
86'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х. Виера
84'
82'
Желтая карточка
И. Лопес
73'
Замена
Р. Марти
️️️️
Дейверсон
68'
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Х. Кулио
65'
61'
Желтая карточка
Рубен
59'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Х. Мари
50'
Желтая карточка
Дейверсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Леванте
23
Рубен
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Варас
6
Бигас
21
Алькарас
23
Кастельяно
2
Симон
16
Айтами
14
Эрнан
16
Меса
19
Кулио
10
Виера
21
Араухо
3-3-2-2
23
Рубен
2
Лопес
5
Трухильо
3
Феддаль
12
Хуанфран
6
Хосе Мари
3
Гарсия
12
Верса
6
Камараса
16
Дейверсон
9
Гилас
10
Виера
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
10
Виера
16
Меса
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
16
Меса
9
Гилас
8
Лерма
8
Лерма
9
Гилас
16
Дейверсон
9
Марти
9
Марти
16
Дейверсон
6
Хосе Мари
11
Касадесус
11
Касадесус
6
Хосе Мари
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Леванте
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Пако Эррера
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Лас-Пальмас - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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