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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Спартак-2
Сокол - Спартак-2: обзор матча 30 августа 2015
Сокол
30.08.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 2
Завершен
Спартак-2
21'
А. Коротаев
90+2'
А. Горбатюк
42'
К. Савичев
50'
Д. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Спартак-2
ГОЛ! 2:2!
А. Горбатюк
90'
+2
88'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Д. Кутин
78'
Желтая карточка
А. Зуев
78'
Замена
В. Зубарев
️️️️
К. Савичев
57'
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Давыдов
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Давыдов
46'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Н. Фадеев
Замена
К. Муллин
️️️️
М. Трусевич
46'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Коротаев
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Савичев
27'
Желтая карточка
А. Гулиев
Замена
С. Шевчук
️️️️
М. Андреев
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Коротаев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Вячеслав Фешин
ЦП
6
Дмитрий Борисов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
4-3-2-1
16
Федоров
2
Серасхов
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
30
Трусевич
34
Сабитов
8
Бурченко
77
Андреев
77
Романенко
24
Коротаев
3-3-2-2
47
Филиппов
4
Савичев
15
Пуцко
2
Кутепов
5
Кутин
94
Тимофеев
44
Фадеев
99
Гулиев
52
Леонтьев
88
Давыдов
13
Обухов
77
Андреев
70
Шевчук
70
Шевчук
77
Андреев
24
Коротаев
27
Радченко
27
Радченко
24
Коротаев
30
Трусевич
9
Муллин
9
Муллин
30
Трусевич
88
Давыдов
17
Зуев
17
Зуев
88
Давыдов
44
Фадеев
92
Брызгалов
92
Брызгалов
44
Фадеев
4
Савичев
60
Зубарев
60
Зубарев
4
Савичев
5
Кутин
8
Самсонов
8
Самсонов
5
Кутин
Остались в запасе
Сокол
Спартак-2
15
Вячеслав Фешин
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
15
Вячеслав Фешин
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Сокол - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Локомотив
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